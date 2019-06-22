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الفلسطينيون يكتشفون جرنا معموديا من القرن السادس الميلادي داخل كنيسة المهد

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الفلسطينيون يكتشفون جرنا معموديا من القرن السادس الميلادي داخل كنيسة المهد
RANEEN SAWAFTA
كنيسة المهد في بيت لحم - صورة أرشيفية
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أعلنت اللجنة الرئاسية الفلسطينية لترميم كنيسة المهد اكتشاف جرن معمودية كبير منحوت من الصخر، خلال أعمال ترميم الكنيسة.

وقال، زياد البندك، خلال مؤتمر صحفي، السبت، إن هذا الاكتشاف تم خلال أعمال ترميم جرن المعمودية، القائم في جناح الكنيسة الجنوبي، حيث عثر على الجرن الجديد مخفيا داخله.

وأضاف البندك أن هذا الجرن يعود للقرن السادس الميلادي، وقد نقشت عليه نقوش بيزنطية آية في الجمال، وأنه بحالة ممتازة جدا.

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وبيّن أن الجرن استخدم في ذلك الوقت لتعميد المسيحيين صغارا وكبارا، مشيرا أنه "دليل على استمرارية الشعب الفلسطيني من القرن السادس للميلاد، بهذه التقاليد المسيحية الأصيلة".

يذكر أن عمليات رميم كنيسة المهد بدأت عام 2013، وأنجز ما يقارب 85 في المئة منها.

المصدر: "وفا"

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