صوت السيسي أثناء كلمته في افتتاح كأس أمم إفريقيا يثير لغطا وتساؤلات!

أثار صوت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أثناء إلقائه كلمة في افتتاح كأس أمم إفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة لغطا كبيرا واتهامات ساقها البعض ضد تقني الصوت وقنوات تلفزيونية.

وبدا صوت الرئيس المصري غير واضح مع تكرار في بعض أحرف الكلمات ومد طويل في بعضها الآخر، ما سبب استغراب الحضور والمشاهدين الذين تابعوا الحفل الافتتاحي لهذا الحدث الرياضي القاري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #"صوت_السيسي" لمناقشة الواقعة وطرح فرضياتهم حول الأسباب التي تقف وراء هذا الخلل في صوت الرئيس.

وألقى نشطاء باللوم على مهندس الصوت في حفل الافتتاح لرداءة الصوت وعدم ضبطه بالشكل الملائم.

ووجه نشطاء آخرون اتهامات مباشرة لقنوات "بي إن سبورت" الناقلة للحفل الافتتاحي، ولمحوا إلى أنها تعمدت "تشويه" صوت السيسي بسبب حسابات سياسية لا دخل لها في الرياضة.

اتضح أن قناة بي إن سبورت هى من تلاعبت ف الصوت خلال إلقاء السيسي لكلمته في افتتاح البطولة،القناة القطرية هى صاحبة إشارة البث الصوتي والمرئي..حين توظف قناة لألاعيب الدوحة المكشوفة في استهداف مصر وقيادتها..هذا الأمر لن يمر مرور الكرام،سنفرح بعظمة الافتتاح والتنظيم لكن ما حدث لن يمر — Mohammed Maree محمد مرعي (@mar3e) 21 июня 2019 г.

بي إن سبورت تنقل عن التلفزيون المصري وده بيأكد إن مرسي باع الأهرامات وماسبيرو ل #قطر !#شجع_مصر#مصر_زيمبابويhttps://t.co/euwjftX1MP — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) 21 июня 2019 г.

من جهته، قال الإعلامي المصري، عمرو أديب، إن مصادر من داخل الملعب أكدت له أن مشكلة الصوت الذي لوحظ أثناء كلمة السيسي لا تعدو كونها مجرد "مشكلة تقنية"، نافيا النظريات التي تقول بتعمد جهة لهذا الفعل.

المصدر: RT