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خفر السواحل الليبي ينقذ 199 مهاجرا قبالة طرابلس

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خفر السواحل الليبي ينقذ 199 مهاجرا قبالة طرابلس
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ذكرت القوات البحرية الليبية في طرابلس، أن عناصرها أنقذوا خلال الأيام الثلاثة الماضية 5 قوارب مطاطية كانت تبحر شمال شواطىء العاصمة شرقا وغربا، وعلى متنها 199 مهاجرا غير شرعيين.

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وأوضحت البحرية الليبية في بيان عبر موقعها أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم ينتمون لجنسيات إفريقية مختلفة، وأن منتسبي خفر السواحل نقلوهم إلى نقاط الإنزال حسب القطاعات إلى نقاط طرابلس ومصفاة الزاوية والخمس، وقدموا المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

وقبل أربعة أيام، بدأ فريق العمل التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تسجيل المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الصومالية والإريترية والإثيوبية من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غيرالشرعية فرع طرابلس.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن هذا الإجراء الذي بدأ الثلاثاء الماضي يأتي استكمالا لإجراءات قانونية لازمة لترحيل هؤلاء المهاجرين إلى بلد آخر، وهو جمهورية النيجر، ومن ثم إلى بلد ثالث.

المصدر: وكالات

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