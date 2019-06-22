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العراق ينفي إجلاء أي أمريكي من قاعدة "بلد" الجوية

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العراق ينفي إجلاء أي أمريكي من قاعدة
Reuters STRINGER Iraq
مقاتلة أمريكية من طراز F-16 في قاعدة "بلد" الجوية العراقية، شمال بغداد
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نفى المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني في العراق، العميد يحيى رسول، إجلاء أي أمريكي من قاعد "بلد" الجوية شمال العاصمة بغداد.

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وقال العميد رسول للصحفيين: "ننفي الأنباء التي تتحدث عن إجلاء المقاولين الأمريكان أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية".

وأضاف "إننا نحمي القواعد العسكرية العراقية لضمان سلامة مقاتلينا وسلامة المستشارين والمدربين من القوات الأمريكية وقوات التحالف الأخرى".

ويدرب الخبراء الأمريكيون العسكريين العراقيين في قاعدة "بلد" الواقعة شمالي العاصمة العراقية بغداد.

المصدر: RT

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