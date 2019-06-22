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مصدر لـRT: وزير الاتصالات أول من سيقال في حكومة عبد المهدي

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مصدر لـRT: وزير الاتصالات أول من سيقال في حكومة عبد المهدي
Reuters Photographer
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كشف مصدر برلماني عراقي اليوم السبت عن قرار لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي استجواب وزير الاتصالات نعيم الربيعي ومن ثم إقالته.

وقال المصدر إن "أطرافا سياسية تحضر لاستجواب الوزير من داخل لجنة الخدمات المسؤولة عن ملف الاتصالات، بينما كتلة سياسية أخرى تحضر لملف اجتثاث البعث الذي سيطال الوزير كونه من المشمولين به".

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وأضاف: "تصاعد الحديث في العراق من قبل المواطنين والمختصين بسبب أزمة ضعف خدمة الإنترنت وارتفاع أسعار بيعه للمواطنين، سيكون ملفا من الملفات التي سيستجوب على إثرها وزير الاتصالات".

وفي وقت سابق قال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي في بيان صحفي إن "الأعذار التي تقدم حول ضعف خدمة الإنترنت، هي أعذار واهية لا أساس لها من الصحة، فخدمة الإنترنت والهواتف الجوالة ضعيفة أساسا، وذات أجور مرتفعة، ووزارة الاتصالات هي من يتحمل ذلك".

المصدر: RT

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