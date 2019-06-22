"الاتحاد" الإماراتية تعلق رحلاتها فوق إيران ومضيق هرمز

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية عن تعليق جميع رحلاتها عبر مجال إيران الجوي وفوق مضيق هرمز وخليج عمان حتى إشعار آخر، على خلفية التوتر في المنطقة.

وذكرت الشركة في بيان أصدرته اليوم الجمعة أنها ستسير رحلاتها عبر طرق بديلة إلى عدد من الوجهات من وإلى أبوظبي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء بعد التشاور عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات لتقييم قرار إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية منع شركات الطيران الأمريكية من التحليق في جزء من المجال الجوي الإيراني.

وأكدت "الاتحاد" أن قرارها سيؤدي إلى تأخر بعض الرحلات من مطار أبوظبي الدولي وسيزيد من وقت الرحلات على بعض الوجهات، مشددة على أن سلامة المسافرين وطواقم الطائرات لا تزال على رأس أولوياتها.

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وتابعت: "سنستمر في التشاور مع السلطات المعنية وتقييم المخاطر لضمان عدم المخاطرة بمعايير السلامة".

المصدر: "البيان"