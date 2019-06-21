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القوات الإسرائيلية تقتحم دارا للأيتام في القدس

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تقتحم دارا للأيتام في القدس
Reuters Ronen Zvulun
(صورة أرشيفية)
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اقتحمت قوات إسرائيلية مدرسة دار الأيتام الصناعية الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس ومنعت إقامة مهرجان نظمه الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين بعنوان" لا للحرب نعم للحرية والسلام".

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مقر المدرسة قبل بدء الفعالية بدقائق، وأجبرت من بداخلها على الخروج.

وأشار شهود العيان إلى أن القوات الإسرائيلية سلمت القائمين على الفعالية قرارا من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، يقضي بمنع المهرجان بدعوى رعايته من قبل السلطة الفلسطينية.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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