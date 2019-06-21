القوات الإسرائيلية تقتحم دارا للأيتام في القدس

اقتحمت قوات إسرائيلية مدرسة دار الأيتام الصناعية الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس ومنعت إقامة مهرجان نظمه الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين بعنوان" لا للحرب نعم للحرية والسلام".

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مقر المدرسة قبل بدء الفعالية بدقائق، وأجبرت من بداخلها على الخروج.

وأشار شهود العيان إلى أن القوات الإسرائيلية سلمت القائمين على الفعالية قرارا من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، يقضي بمنع المهرجان بدعوى رعايته من قبل السلطة الفلسطينية.

موعدنا وتحت رعاية الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين انطلاق المبادرة الشعرية للمهرجان الدولي للشعر في الوطن تزامناً مع انطلاقه عالمياً.

وذلك يوم الجمعة الموافق 21/6/2019 عند الساعة السادسة مساءً

وفق برامج المحافظات المرفق

نابلس pic.twitter.com/pQ7iwYcBOq — الشاعر سامح أبوهنّود (@Cq21Z6SssQhbYcl) June 17, 2019

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية