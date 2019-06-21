اختفاء 3 أشخاص اجتازوا حدود إسرائيل مع الأردن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 3 أشخاص اخترقوا الحدود من الأردن إلى إسرائيل، ووصلوا إلى شارع "العربة" وهناك على ما يبدو كانت تنتظرهم سيارة واختفى أثرهم.

وذكر موقع "i24" أنه وأثناء فتح طريق بالقرب من لواء "العربة" التابع للوحدة العسكرية الإسرائيلية "عوتسفات ادوم" اكتشفت آثار بالقرب من الحدود، وبعدها حضرت قوات من الجيش الإسرائيلي إلى المكان وأجرت عمليات مسح على مدار ساعات طويلة لكنها لم تعثر على شيء.

وعقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لموقع "والا" الذي أورد الخبر أن الحادث قيد الفحص.

إقرأ المزيد

من جانبه، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنه لا يدور الحديث عن حادث منفصل إنما عن ظاهرة خلال السنة الأخيرة، لكن تم السيطرة عليها بسبب التعاون الأمني الوثيق بين إسرائيل والأردن، لكنها عادت في الأشهر الأخيرة.

وأشار المسؤولون إلى أن الحديث يدور عن تهريب عمال صينيين وأتراك وجورجيين ممن يبحثون عن عمل داخل إسرائيل.

وفي هذه المنطقة الحدودية لا يوجد جدار عال قادر على إيقاف التسلل مثل الجدار الحدودي الذي يفصل بين إسرائيل ومصر.

وينضم حادث الاختراق الأخير إلى حادث آخر هذا الأسبوع على الحدود الأردنية شمال العربة، عندما اجتاز مواطن أردني يوم الثلاثاء الحدود واعتقل من قبل جنود إسرائيليين وأحيل إلى التحقيق.

المصدر: معا