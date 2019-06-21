الصدر يدعو إلى منع السياسيين العراقيين من الحج

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الى منع السياسيين العراقيين من الذهاب إلى الحج هذا العام.

وكتب الصدر تغريدة له على تويتر جاء فيها: "على الحكومة منع السياسيين من الذهاب إلى الحج، ومنع حصص الأحزاب لهذا العام على الأقل، وإذا منعت مرارا، فهذا أفضل".

وأضاف: "يجب ألا تكون حصص عوائل الشهداء والجرحى على حساب عامة الناس".

المصدر: RT