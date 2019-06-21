الصدر يدعو إلى منع السياسيين العراقيين من الحج
Reuters ALAA AL-MARJANI
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دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الى منع السياسيين العراقيين من الذهاب إلى الحج هذا العام.
وكتب الصدر تغريدة له على تويتر جاء فيها: "على الحكومة منع السياسيين من الذهاب إلى الحج، ومنع حصص الأحزاب لهذا العام على الأقل، وإذا منعت مرارا، فهذا أفضل".
وأضاف: "يجب ألا تكون حصص عوائل الشهداء والجرحى على حساب عامة الناس".
June 21, 2019
المصدر: RT
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