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قوى المجتمع المدني في الكويت تؤكد رفضها لمؤتمر البحرين

أخبار العالم العربي

قوى المجتمع المدني في الكويت تؤكد رفضها لمؤتمر البحرين
Reuters : Reuters Photographer
متظاهرون كويتيون - صورة أرشيفية
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أعلنت قوى المجتمع المدني في الكويت رفضها لمؤتمر البحرين، معتبرة إياه تمهيدا للإعلان عن صفقة القرن المشؤومة لتصفية القضية الفلسطينية وانهاء وجودها العربي الجغرافي.

واستنكرت القوى في بيان، اليوم الجمعة، اقامة هذه الورشة في دولة عربية، وأكدت رفضها القاطع لصفقة القرن، معتبرة إياها "القطعة الأخيرة في أحجية طويلة تضمنت العديد من مشاريع لم تخلق لنا إلا مزيدا من الاستيطان والتهجير والاستيلاء والتنازل".

وأشارت قوى المجتمع المدني الكويتي في بيانها، إلى أن الكويت أكدت رسميا، وفي كافة المحافل الدولية، تمسكها بالقضية الفلسطينية العربية، وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه واستعادة أرضه.

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ووقع البيان كل من: حركة مقاطعة الكيان الصهيوني في الكويت، الجمعية الكويتية لمتابعة المعاقين، جمعية المعلمين الكويتية، جمعية الخريجين، جمعية المحامين الكويتية، جمعية الشفافية الكويتية، الجمعية الثقافية الاجتماعية الكويتية، جمعية حماية المال العام، جمعية اصدقاء النخلة، جمعية الثقافة الاجتماعية، جمعية العلاقات العامة، الجمعية الكويتية للعمل الوطني، جمعية الصحفيين الكويتية، الجمعية الكويتية لدعم المخترعين، الجمعية الكويتية للإخاء الوطني، رابطة شباب لأجل القدس-الكويت، رابطة الاجتماعيين، الجمعية الوطنية لحماية الطفل، وملتقى القدس.

المصدر: وفا

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