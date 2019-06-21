أفادت قناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن قوة من الشرطة الفلسطينية أطلقت النار على مستوطنين إسرائيليين وطاردتهم أثناء وجودهما في المنطقة "C" بالضفة الغربية.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مجلس "شمرون" الإقليمي أن عناصر من الشرطة الفلسطينية أطلقت النار على متنزهين إسرائيليين وطاردتهما وحاولت اعتقالهما في المنطقة "C".

يذكر أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الشرطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، أثناء محاولة الأخيرة اقتحام مدن فلسطينية، والتعدي على مقار أمنية فلسطينية.

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وتعد هذه الحوادث دليلا على التوتر الكبير في العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وغياب التنسيق الأمني الذي حذر مسؤولون إسرائيليون من تداعياته، بعد وقف الولايات المتحدة مساعدات كانت تقدمها للأجهزة الأمنية الفلسطينية.

كما أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، أدت لصرف نصف راتب فقط لمنتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتقليل المصاريف التشغيلية المخصصة لهذه الأجهزة، ما يؤثر على العلاقة الأمنية بين السلطة وإسرائيل.

المصدر: قدس نت نيوز