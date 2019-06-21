فسر الباحث في علم المصريات وسيم السيسي، سبب ركوب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدراجة قائلا إن "هذه جينات مصرية منذ زمن الفراعنة".

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وذكر الباحث خلال تصريحات تليفزيونية أن الملك في مصر القديمة كان قويا، وكان لابد أن يشارك الملك أو الملكة في سباق رياضي سنوي ليثبت للشعب أنه جدير بقيادة الدولة، معقبا: "زي ما الرئيس السيسي بيركب العجلة، دي جينات مصرية"

وأضاف الباحث أن المرأة المصرية منذ 5 آلاف سنة كانت تشارك في المباريات الرياضية، لافتا إلى أن مصر القديمة كانت تقرن بين السياسة والرياضة.

المصدر: التليفزيون المصري