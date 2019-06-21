قتلى وجرحى بانفجار في منطقة البلديات وسط بغداد

أفاد مراسلنا في العراق بوقوع انفجار اليوم الجمعة استهدف "حسينية الإمام المنتظر" في شارع المصرف في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد.

ونقل مراسلنا عن مصادر أمنية أن "انتحاريا فجر نفسه ضمن مجموعة من المصلين مما تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى"، لافتا إلى أن القوات الأمنية العراقية طوقت مكان الحادث.

فيما ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر في الشرطة أن الانفجار تسبب بمقتل 7 أشخاص.

المصدر: RT