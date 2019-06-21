ذكرت وسائل إعلام سعودية أنه لأول مرة صدر حكم قضائي في المملكة يحمل كلمة "عنصري"، وذلك في قضية وصف الجاني فيها مواطنة في "تويتر" بـ"الصومالية".

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وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن المحكمة السعودية سجلت لأول مرة تدوين كلمة "عنصري" في منطوق حكم ضد مواطن خاطب المتضررة في موقع التواصل الاجتماعي قائلا "يا صومالية".

وأدانت محكمة الرياض المدعى عليه لارتكابه جريمة "معلوماتية" وقضت بمعاقبته بغرامة قدرها 3 آلاف ريال.

علاوة على ذلك تضمن منطوق الحكم القضائي "أخذ التعهد عليه بعدم التكرار، وإلزامه بحذف التغريدات، والاعتذار من المدعية بالحق الخاص في نفس الحساب يتضمن صيغته التالي: (أعتذر للمدعية لما صدر مني تجاهها من لفظ عنصري) ويثبت لمدة 30 يوما".

وقالت روضة اليوسف صاحبة الدعوى للصحيفة إنها "كسبت القضية كونها جريمة معلوماتية مثبتة بالأدلة، وأصر القاضي على تسبيب الحكم ضد المدعى عليه بكلمة (عنصري)، وسيتم تنفيذ الحكم ضده خلال أيام عبر محكمة التنفيذ، بعد أن اكتسب الحكم القطعية".

ولفت المحامي ماجد بن فتن إلى أن "المادة 11 تشير إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على المليون أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب قولا أو فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير".

المصدر: "عكاظ"