المبعوث الأمريكي إلى إيران يبحث في وزارة الدفاع السعودية آخر التطورات في المنطقة

اجتمع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك، وبحث معه في الرياض آخر التطورات في المنطقة.

وقال خالد بن سلمان: "سعدت اليوم بلقاء السيد براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف: "بحثت مع المبعوث الأمريكي الخاص ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزاً رئيسياً لها ومتناسية كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني".

وأشار الأمير خالد إلى أنه "تم التأكيد لدى لقائي المبعوث الأمريكي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة".

يتبع...