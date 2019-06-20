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البنتاغون ينشر صورة لمسار وإحداثيات الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران

أخبار العالم العربي

البنتاغون ينشر صورة لمسار وإحداثيات الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران
Reuters Jason Reed
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نشر البنتاغون صورة لمسار وإحداثيات الطائرة المسيرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني صباح الخميس.

ولم ينشر البنتاغون على الفور تفسيرا مفصلا للصورة المنشورة. ويقول البنتاغون إن الوثائق التي نشرها تؤكد إسقاط الطائرة المسيرة فوق المياه الدولية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بعدما دخلت أجواء إيران، حسب روايته.

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وتعهد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن طهران "ستفضح أكاذيب واشنطن" بشأن وقع الحادث فوق المياه الدولية.

من جهته، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسقاط الطائرة فوق المياه الدولية وليس الإيرانية أمر موثق لدى الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

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