 
مباشر

مصدر إيراني: الطائرة الأمريكية التي أسقطتها إيران انطلقت من قاعدة الظفرة الإماراتية

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0l3

أفاد مراسلنا في إيران بأن الفيديو الذي نشره الحرس الثوري الإيراني، لإسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة، يظهر أنها انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.

والقاعدة الإماراتية هذه هي نفس القاعدة التي أعلن البنتاغون مؤخرا عن توجيه سرب "سترايك إيغل" من مقاتلات"إف15-إيه"، إليها، قادم من قاعدة "سايمور" الجوية في ولاية نورث كارولاينا.

إقرأ المزيد
الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو لإسقاط الطائرة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو لإسقاط الطائرة الأمريكية

وقد ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الخميس، إلى توقع رد قريب على إسقاط إيران الطائرة المسيرة الأمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة عما إذا كانت واشطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا