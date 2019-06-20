أفاد مراسلنا في إيران بأن الفيديو الذي نشره الحرس الثوري الإيراني، لإسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة، يظهر أنها انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.

والقاعدة الإماراتية هذه هي نفس القاعدة التي أعلن البنتاغون مؤخرا عن توجيه سرب "سترايك إيغل" من مقاتلات"إف15-إيه"، إليها، قادم من قاعدة "سايمور" الجوية في ولاية نورث كارولاينا.

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وقد ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الخميس، إلى توقع رد قريب على إسقاط إيران الطائرة المسيرة الأمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة عما إذا كانت واشطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران.

المصدر: RT