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الخارجية الأمريكية: يجب أن نقف إلى جانب السعودية

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الخارجية الأمريكية: يجب أن نقف إلى جانب السعودية
Reuters Joshua Roberts
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صرح مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة يجب أن تقف إلى جانب السعودية باعتبارها أحد الشركاء الأساسيين في ما يخص الأمن.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، اليوم الخميس: "إنهم (السعوديون) يتحملون جزءا كبيرا من الأعباء لحماية المصالح الأمريكية وأمريكيين، ومن واجبنا أن نقف كتفا إلى كتف مع شركائنا، وخاصة عندما يقفون في الخطوط الأمامية من أجل مصالحنا".

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وجاء ذلك تعليقا على حكم المحكمة البريطانية بعدم شرعية بيع بريطانيا أسلحة للسعودية.

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وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا لهما علاقات ثنائية ثابتة مع السعودية، على الرغم من بعض "الحالات الصعبة".

ويأتي ذلك على خلفية تحركات بعض الأعضاء في الكونغرس الأمريكي لمنع توريد الأسلحة للسعودية بسبب قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي وسقوط ضحايا مدنيين جراء الضربات السعودية في اليمن.

وفي الوقت ذاته تتنامى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عقب إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية واستهداف ناقلات النفط في المنطقة، الذي تحمل واشنطن الإيرانيين المسؤولية عنه.

المصدر: رويترز

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