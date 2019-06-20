أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، اليوم الخميس، أن بلاده تتابع ما أعلنت عنه إسرائيل، حول اعتقالها أردنيا، بتهمة التخابر مع إيران.

وقال القضاة في بيان صحفي: "الوزارة وعبر القنوات الدبلوماسية، تتابع ما أعلنت عنه السلطات الإسرائيلية بإلقائها القبض على مواطن أردني، وذلك للتحقق والوقوف على كافة التفصيلات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع".

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق إلقاء القبض على مواطن أردني من أصل فلسطيني، قالت إنه يعمل لصالح إيران.

وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" (المخابرات الإسرائيلية الداخلية)، في بيان له الخميس، إن المخابرات الإيرانية، جنّدت المواطن الأردني ثائر شعفوط، 32 عاما، الذي تعود أصوله لمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

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وذكر "الشاباك" أنه اعتقل المواطن شعفوط، يوم 17 أبريل/نيسان الماضي، وأن النيابة العسكرية الإسرائيلية قدمت في العاشر من يونيو/حزيران الجاري، لائحة اتهام ضده إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، تضمنت اتهامه "بالتخابر مع العدو وبإقامة علاقات مع تنظيم معادي وبالتآمر لإدخال أموال العدو إلى المنطقة".

المصدر: الغد الأردنية