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مرتضى منصور يهدد أردوغان ببلاغ لدى المحكمة الجنائية الدولية

أخبار العالم العربي

مرتضى منصور يهدد أردوغان ببلاغ لدى المحكمة الجنائية الدولية
Reuters MURAD SEZER
أردوغان
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هدد المحامي المشهور وعضو البرلمان المصري مرتضى منصور، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقديم بلاغ ضده في المحكمة الجنائية الدولية بسبب ممارسات تركيا ضد الأرمن.

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وهاجم منصور الرئيس التركي، ردا على هجومه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، خلال محاكمته في قضية التخابر مع جهات أجنبية.

وأشار مرتضى منصور إلى أنه قابل مجموعة من الأرمن ولديه توكيلات منهم، وسيقدم بلاغا ضد أردوغان بسبب ما قال إنه "مجازر تركيا بحق الأمن"، وطالبه بعدم التدخل في الشأن المصري.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على خلفية وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، خلال محاكمته في قضية التخابر مع جهات أجنبية.

المصدر: RT

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