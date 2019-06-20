 
مباشر
عاجل
ترامب حول الرد الأمريكي على إيران: سوف تعرفون قريبا

مصر.. المحكمة تؤجل النظر في سحب الأوسمة والنياشين من مرسي

أخبار العالم العربي

مصر.. المحكمة تؤجل النظر في سحب الأوسمة والنياشين من مرسي
Reuters
الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0jz

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إلى جلسة 18 يوليو المقبل.

إقرأ المزيد
الكشف عن سبب وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والأمراض التي عانى منها
الكشف عن سبب وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والأمراض التي عانى منها

وجاء تعديل الدعوى بعد تقديم صور ضوئية من الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضده.

وطالبت الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامي، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المصري المتوفى محمد مرسي، "لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فهو لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر، حتى يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى الأوسمة والأنواط في الدولة" حسب تعبيره.

وكان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط قد توفي، يوم الاثنين الماضي، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، بعدما طلب الكلمة من القاضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا