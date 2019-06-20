إسرائيل.. الأحزاب العربية تعيد رص صفوفها استعدادا للانتخابات الجديدة

أعلنت أربعة أحزاب تمثل الأقلية العربية في الكنيست الإسرائيلي نيتها تقديم قائمة مشتركة للمرشحين في الانتخابات الجديدة المقرر تنظيمها في 17 سبتمبر.

وأعربت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة في بيان مشترك أصدرته اليوم الخميس عن نيتها تجاوز الخلافات بينها وخوض الانتخابات المقبلة صفا واحدا من خلال إعادة إعداد قائمة مشتركة، بعد نتائج متشائمة حققتها هذه الأحزاب في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي.

وأبدت الأحزاب الأربعة التزامها بتقديم القائمة المشتركة وبدء العمل على ترسيم الأجندة السياسية وخطة الإدارة الاستراتيجية.

وأوضح الأمين العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة منصور دهامشة في حديث لإذاعة "الشمس" الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية، أنه من المتوقع أن تتوصل الأحزاب الأربعة إلى اتفاق بشأن القائمة المشتركة حتى نهاية يونيو الجاري.

لكن صحيفة "هآرتس" أفادت بوجود خلافات بين الأحزاب بشأن أربعة مرشحين في القائمة المشتركة المنشودة.

وقدمت الأحزاب الأربعة لأول مرة قائمة مشتركة في انتخابات 2015، وفازت حينئذ بـ13 من أصل 120 مقعدا في الكنيست، لكن في أبريل الماضي قدمت الأحزاب قائمتين منفصلتين ما كلفها إجمالا ثلاثة مقاعد.

وتتجه إسرائيل نحو انتخابات جديدة بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة بعد فوز حزبه "الليكود" في انتخابات أبريل.

ويشكل العرب نحو 20% من مواطني إسرائيل.

المصدر: "هآرتس" + "أسوشيتد برس"