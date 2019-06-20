وسائل إعلام عبرية: عسكري إسرائيلي كبير سابق سيحضر مؤتمر البحرين

كشفت وسائل إعلام عبرية أن مسؤولا إسرائيليا سابقا تلقى من واشطن دعوة لحضور "ورشة العمل الاقتصادية" المقررة في البحرين أواخر الشهر الجاري كأول خطوة في تطبيق "صفقة القرن".

وأفاد موقع Ynet التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار أمس الأربعاء بأن الولايات المتحدة أرسلت دعوة للمؤتمر إلى المنسق السابق لأعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية الجنرال المتقاعد يوآف مردخاي، وهو قبل الدعوة لينضم إلى وفد إسرائيلي صغير سيزور المنامة ويضم حسب وسائل الإعلام رجال أعمال لا مسؤولين حكوميين.

وترك مردخاي الذي يجيد اللغة العربية العام الماضي منصب رئيس الهيئة المسؤولة عن تنسيق الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويترأس الآن شركة Novard الاستشارية الدولية.

وأكد الموقع أن مسؤولا آخر من Novard سيرافق الجنرال المتقاعد في المؤتمر، دون الكشف عن اسمه، موضحا أنه من المسؤولين المخضرمين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.

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ولم تعلن واشنطن رسميا قائمة المدعوين للمؤتمر الذي سبق أن رفضت السلطة الفلسطينية حضوره ضمن إطار رفضها القاطع لـ"صفقة القرن" على خلفية اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة خطوات منحازة لإسرائيل، أولها الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

المصدر: Ynet