بعد 28 عاما.. العثور على رفات كويتيين جنوبي العراق

أعلنت الكويت اليوم الخميس، عن اكتشاف رفات لمواطنين كويتيين جنوبي العراق، بعد أكثر من 28 سنة على الاجتياح العراقي.

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وقالت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى ومرتهني الكويت التابعة للصليب الأحمر الدولي، إنه تم اكتشاف الرفات في منطقة المثنى قضاء السماوة جنوبي العراق، "ومن الممكن أنه يعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب".

وأضافت اللجنة في بيان مشترك "أن هذا الاكتشاف يعطي الأمل لعائلات المفقودين بعد أكثر من 28 سنة على انتهاء الحرب".

وذكرت اللجنة أن الرفات استخرج بشكل كامل وأودع لدى دائرة الطب العدلي في بغداد، بهدف استخراج الخريطة الجينية ومطابقتها مع البصمة الوراثية لعوائل المفقودين.

وكان أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح قد وصل أمس الأربعاء إلى بغداد في زيارة رسمية وصفت بالتاريخية.

وهذه الزيارة الثانية للصباح إلى العراق منذ توليه الحكم، إذ ترأس في 29 مارس 2012 وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد.

المصدر: "كونا"