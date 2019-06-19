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وزير إسرائيلي يتوقع مفاوضات مع لبنان في غضون شهر

أخبار العالم العربي

وزير إسرائيلي يتوقع مفاوضات مع لبنان في غضون شهر
Reuters Eduardo Munoz
وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس
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أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس عن توقعه بانطلاق مفاوضات غير مباشرة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية في غضون شهر.

وقال شتاينتس في حديث للقناة الـ 13 الإسرائيلية: "آمل بأن نبدأ المفاوضات في الشهر المقبل هذا الصيف".

وأضاف: "اللبنانيون أبدوا استعدادهم للجلوس وحل الخلاف ولكن الموعد لم يتفق عليه بعد".

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وأشار إلى أنه على ما يبدو ستتمكن الفرق الإسرائيلية واللبنانية المختصة بالطاقة من إجراء أول مسح جيولوجي للمنطقة الحدودية بعد انطلاق المفاوضات. وأضاف أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين البلدين خلال ما بين 6 و9 أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان لم يعلق رسميا على إجراء المفاوضات أو جدولها الزمني المحتمل.

ولم تعلن الولايات المتحدة التي تقوم بالوساطة بين إسرائيل ولبنان، وأرسلت مبعوثها في جولات مكوكية إلى الدولتين، عن أي موعد لانطلاق المفاوضات أيضا.

المصدر: رويترز

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