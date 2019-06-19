قللت مصادر أمنية مصرية من أهمية دعوة جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر وإقامة صلاة الغائب على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، مشيرة إلى أن قوات الأمن المصرية في حالة استنفار مستمر.

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وتسود الأجواء في مصر حالة من الترقب المشوب بالحذر الشديد مع دعوات جماعة الإخوان المسلمين، للتظاهر وإقامة صلاة الغائب وهي دعوة لم تلق استجابة، مع الاستنفار الأمني غير المسبوق في كل محافظات مصر خاصة في محافظة الشرقية، حيث قرية العدوة مسقط رأس مرسي.

وعززت قوات الأمن وجودها في القرية، ودفعت بعشرات من أفراد الأمن المركزي ومدرعات الشرطة، وطوقتها بعد خروج مجموعات صغيرة من المتظاهرين، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بعض تلك العناصر التي تظاهرت وحاولت إقامة صلاة الغائب في مسجد القرية بحسب مصادر من جماعة الإخوان.

وأكدت مصادر أمنية لـRT، أن قرار وزارة الداخلية المصرية برفض الموافقة على دفن مرسي في القرية له ما يبرره خشية استغلال عناصر الإخوان المسلمين لذلك في التظاهر والشغب، مشيرة إلى أن مقبرة المرشدين التي دفن فيها مرسي بمدينة نصر تخضع للرقابة الأمنية على مدار الساعة وبالتالي لن يتم استغلال واقعة الوفاة لإرباك المشهد الأمني في مصر مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

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وأشارت المصادر إلى أن "دعوة الإخوان لإقامة صلاة الغائب، يوم الجمعة القادم، لن تلقى استجابة من الشارع المصري الذي له تجربة مريرة مع الإخوان المسلمين وتصاعد أعمال العنف والإرهاب بعد أحداث 30 يونيو فضلا عن أن القيادات الفاعلة في الجماعة هاربة خارج البلاد أو تحاكم في قضايا عنف".

وتوفي مرسي يوم الاثنين خلال محاكمته في قضية التخابر، أثناء وجوده في قفص الاتهام، بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى ولكنه فارق الحياة هناك، حسب الرواية الرسمية المصرية.

ناصر حاتم

المصدر: RT