لبنان.. القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات إلى الخليج

أعلنت القوى الأمنية اللبنانية، أنها ألقت القبض على أحد أخطر مهربي حبوب "الكبتاغون" المخدرة، إلى دول عربية وخليجية، وفككت الخلية التي يترأسها المؤلفة من لبنانيين وسوريين.

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وأفادت قوى الأمن اليوم الأربعاء في بيان، بأنها"تمكنت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، وبعد حوالي عام كامل من المراقبة والتعقب، من القبض على اللبناني "ع. س." مواليد عام 1988، وهو أحد أبرز المتورطين في تهريب "الكبتاغون" إلى مصر، وقطر، واليمن، والإمارات، والسودان والسعودية منذ 6 سنوات. وبالتحقيق معه اعترف بتنفيذ 12 عملية تهريب، وقدر مجموعها بحوالي عشرين مليون حبة "كبتاغون".

موقع قوى الأمن الداخلي اللبناني

ولفتت قوى الأمن إلى أن الموقوف، كان يستخدم أسماء مستعارة مثل "رودي نجار" و"الشبح"، وأرقام وهواتف خلوية مختلفة ومنازل متعددة في كل عملية تهريب يقوم بتنفيذها.

وأضافت قوى الأمن أنه تم توقيف باقي أفراد الشبكة، وهم 3 لبنانيين وسوريان، وأودعوا القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: RT