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مبعوث ترامب يقول إن واشنطن لن تضغط على الأردن ويتهم "فتح" بتخريب "صفقة القرن"

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مبعوث ترامب يقول إن واشنطن لن تضغط على الأردن ويتهم
Reuters Mohamad Torokman
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومبعوث الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات، أرشيف
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اتهم جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، "فتح" بتخريب فرصة للتعايش، في إشارة منه إلى صفقة القرن، وأكد أن بلاده لن تضغط على الأردن للتنازل عن رعايته للأماكن المقدسة.

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وكتب غرينبلات في تغريدة على "تويتر": "إن فتح تفشل فرصة أخرى للتعايش وما يجب أن يكون أمرا طبيعيا. لا يمكن بناء السلام على قاعدة أسستها فتح. ومن أجل تحقيق السلام يجب تسوية القضايا العديدة. ويجب تشجيع التعايش".

وذكر في تغريدة أخرى: "لا تمارس، ولن تمارس الولايات المتحدة ضغطا على الأردن من أجل تنازله عن رعاية الأماكن المقدسة، وفق معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل. وكل المضاربة بهذا الشأن خاطئة تماما".

المصدر: twitter.com

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