مبعوث ترامب يقول إن واشنطن لن تضغط على الأردن ويتهم "فتح" بتخريب "صفقة القرن"

اتهم جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، "فتح" بتخريب فرصة للتعايش، في إشارة منه إلى صفقة القرن، وأكد أن بلاده لن تضغط على الأردن للتنازل عن رعايته للأماكن المقدسة.

إقرأ المزيد

وكتب غرينبلات في تغريدة على "تويتر": "إن فتح تفشل فرصة أخرى للتعايش وما يجب أن يكون أمرا طبيعيا. لا يمكن بناء السلام على قاعدة أسستها فتح. ومن أجل تحقيق السلام يجب تسوية القضايا العديدة. ويجب تشجيع التعايش".

وذكر في تغريدة أخرى: "لا تمارس، ولن تمارس الولايات المتحدة ضغطا على الأردن من أجل تنازله عن رعاية الأماكن المقدسة، وفق معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل. وكل المضاربة بهذا الشأن خاطئة تماما".

Fatah spoils another opportunity for co-existence & what could/should be the norm. Peace can't be built on current foundation maintained by Fatah. In order to achieve peace, many issues must be addressed, including this. Co-existence should be encouraged. https://t.co/CUg5LMvypi — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 18 июня 2019 г.

The United States has not & will not pressure Jordan to give up its special role with regard to the Muslim Holy Shrines as set forth in Jordan’s peace treaty with Israel. Speculation to the contrary is completely false. https://t.co/2rEDTjkrIx — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 18 июня 2019 г.

المصدر: twitter.com