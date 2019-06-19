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السلطة الفلسطينية تسلم كويتيين سندات ملكية عقاراتهم في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

السلطة الفلسطينية تسلم كويتيين سندات ملكية عقاراتهم في الضفة الغربية
MOHAMAD TOROKMAN
مدينة رام الله - صورة أرشيفية
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أعلن سفیر دولة فلسطین بالكويت، رامي طھبوب، أن عددا من أصحاب الأملاك من الكویتیین استلموا سندات ملكیة عقاراتھم التي یمتلكونھا في دولة فلسطین، حتى یتمكنوا من التصرف بھا.

وأضاف طھبوب في تصریح صحفي أن رئیس سلطة الأراضي في فلسطین، القاضي موسى شكارنة، وصل إلى الكویت بناء على اتفاق مسبق بین السفارة ووزارة الخارجیة الكویتیة للقاء بعض أصحاب العقارات الكویتیین وتسلیمھم سندات ملكیات عقاراتھم.

وأفاد بأن القاضي شكارنه سلم ھؤلاء المالكين السندات الخاصة بھم في مقر السفارة وبحضوره، مبینا أن شكارنة "طمأن الأشقاء الكویتیین أن عقاراتھم بالحفظ والصون وأن بامكانھم استلامھا وقتما یشاؤون".

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وأوضح طھبوب أن شكارنة التقى خلال زیارته عددا من أبناء الجالیة الفلسطینیة في الكويت وأطلعھم على قضایا تسویة الأراضي في الضفة الغربیة التي تقوم بھا سلطة الأراضي، من أجل تحویل سندات تسجیلھا إلى سندات ملكیة (طابو).

المصدر: كونا

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