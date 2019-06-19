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المخابرات المصرية خدعت أجهزة مخابرات دولية كانت تنوي تصفية عشماوي قبل تسليمه

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المخابرات المصرية خدعت أجهزة مخابرات دولية كانت تنوي تصفية عشماوي قبل تسليمه
Reuters youtube
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قالت وسائل إعلام مصرية إن المخابرات المصرية خدعت وموهت أجهزة استخبارات أجنبية كانت تنوي تصفية الضابط السابق هشام عشماوي المتهم بارتكاب جرائم ضد الأمن والجيش المصريين في سيناء.

وكشفت قناة "مساء دي إم سي" معلومات جديدة في عملية تسليم عشماوي من ليبيا إلى مصر، ووصفت العملية بـ"الكبيرة" مشيرة إلى أن "رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل شارك في العملية بنفسه".

وأشار المصدر نفسه إلى استخدام "خطة خداع وتمويه على أجهزة مخابرات دولية كثيرة كانت مستعدة لتصفية عشماوي".

وتسلمّت القاهرة نهاية الشهر الماضي من "الجيش الليبي" بقيادة حفتر الضابط المفصول من الجيش المصري، هشام عشماوي، جراء اتهامه بارتكاب هجمات إرهابية ضد الجيش المصري في سيناء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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