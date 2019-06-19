أعلنت جامعة الملك خالد في السعودية أنها "أعفت" أحد أعضاء هيئة التدريس بعدما أساء إلى المملكة وقيادتها بتغريدة نشرها على تويتر.

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وقال المتحدث باسم جامعة الملك خالد الدكتور عبد الله حامد: "إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة بالتغريد في حسابه بإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها فقد تم كف يده عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة للتحقيق معه".

وأضيف في هذا السياق أن الجامعة تواصلت "مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه".

Come on!! You would not even hesitate to try fool us.



To Saudi authorities:

I would be much worried when a professor in Saudi university share his aggressive political thoughts



There must be a displinary action considering his disrespectful and humiliating tweet to our leaders. pic.twitter.com/YjHhmSxpE3 — عبدالله الحميدي الغنامي🇸🇦 (@AbooodConvict) June 18, 2019

ولم تكشف وسائل الإعلام السعودية هوية الأستاذ الجامعي، إلا أن إحداها نشرت صورة لحساب "Nawsher khan" الذي كان نشر تغريدة انتقدت بشدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ورد عدد من النشطاء السعوديين على التغريدة بغضب، ودعا أحدهم سلطات بلاده إلى اتخاذ إجراء رادع ضد هذا الأستاذ الذي يعمل في جامعة سعودية وينشر أفكاره السياسية العدوانية وفق تعبيره.

Go back to your home pic.twitter.com/bXnBkTma6m — HLYA (@HLYA_Q) June 17, 2019

ووجه ناشط آخر انتقادات لاذعة لهذا الأستاذ الجامعي، مذكرا إياه بأنه أتى من الفقر ووجد وظيفة مذهلة براتب كبير ومكانة اجتماعية في السعودية، ووصفه بأنه يحمل ضغينة مرضية عميقة ضد السعودية وقادتها.

@Nawsherkhan So basically you came from poverty and you found an amazing job here in KSA with great salary and social status, and yet you hold a deep sickened grudge against this country and its leaders?!?

You had it all.... you could’ve been someone great, now you’re nothing 👋🏻 — SolidxPatriot (@solidx_patriot) June 18, 2019



المصدر: سبق + RT