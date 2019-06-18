أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن أدين بخطف طفلة تبلغ 3 سنوات من عمرها واغتصبها.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية بهذا الشأن: "أقدم عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي، سعودي الجنسية، على خطف طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه".

وأضاف البيان: "ولشناعة ما أقدم عليه ولكونه يعد فعلا محرما وضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني اليوم الثلاثاء بمدينة بريدة بمنطقة القصيم".

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2017 حيث كشفت الشرطة حينها أن الجهات الأمنية ورد إليها بلاغ صباحي يفيد باختطاف طفلة من جنسية آسيوية تبلغ من العمر 3 أعوام من قبل مجهول استدرجها أثناء وجودها رفقة والدها، واعتدى عليها ثم لاذ بالفرار، وعثر عليها وقد ألحق بها الجاني إصابات متعددة في جسدها نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العناية الصحية اللازمة وإخضاعها للفحوصات الطبية.

وذكرت الشرطة في حينه أنه تم تحديد هوية المتهم وألقي القبض عليه، وتبين أنه شاب في العقد الثاني من العمر، وقد أقر عند سماع أقواله بارتكابه لما بدر منه والاعتداء على المجني عليها عنوة وإلحاق الضرر بها.

المصدر: واس + وسائل إعلام سعودية