استنكر حزب الشعب الجمهوري في مصر، تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

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واعتبر الحزب أن تصريحات أردوغان تضمنت تدخلات سافرة في الشأن الداخلي المصري وخروجا عن اللياقة السياسية وكافة الأعراف الدبلوماسية المعهودة.

وووفقا للبيان الذي صدر ونقلته صحيفة "الجمهورية" الحكومية في مصر: "دعا حزب الشعب الجمهوري المصري الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تركيز جهوده وأولوياته على ما يحقق مصالح الدولة التركية في علاقاتها الدولية، وانتشالها من عثرتها الاقتصادية التي عصفت بالشعب التركي تحت حكمه بدلا عن نهجه العدواني الذي ينتهجه حيال مصر والنظام المصري الذي اختاره وتوافق عليه الشعب المصري منذ ثورته على النظام الإخواني الفاشل في عام2013 ".

وأكد الحزب على قوة ومتانة الروابط التاريخية التي تربط الشعب المصري والشعب التركي والتي لن ينال منها النظام الحاكم الحالي للدولة التركية فالحكام دائما إلى زوال بينما البقاء للشعوب.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وصف الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الذي توفي أمس الاثنين إثر أزمة قلبية مفاجئة، بـ"الشهيد"، فيما شن هجوما حادا على رئيس مصر الحالي، عبد الفتاح السيسي.

المصدر: الجمهورية