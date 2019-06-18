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مصادفة غريبة حدثت للرئيس المصري الأسبق المتوفى محمد مرسي!

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مصادفة غريبة حدثت للرئيس المصري الأسبق المتوفى محمد مرسي!
Reuters
الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي
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توفي الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، يوم أمس الاثنين 17 يونيو، ويصادف هذا اليوم انتخابه رئيسا لمصر عام 2012.

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ويعد شهر يونيو، من أغرب الشهور بالنسبة للرئيس المصري الأسبق، فقد أجريت الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات في مصر في الفترة من 16-17 يونيو والتي أسفرت عن فوز مرسي بنسبة 51.73% على منافسه وقتها أحمد شفيق، وهو نفس اليوم الذي توفي فيه.

ولم تكن هذه هي فقط الأحداث الرئيسية بالنسبة للرئيس المصري الأسبق، فلم يخل هذا الشهر من المفاجآت، فقد نصب مرسي يوم 24 يونيو عام 2012، وألقى بعدها خطاب التنصيب الأول له بعدها بـ6 أيام وهو نفس اليوم الذي حدثت فيه احتجاجات 30 يونيو 2013 والتي أدت إلى عزل الجيش له والقبض عليه.

ويعد محمد مرسي أول رئيس مدني لمصر، وولد في 20 أغسطس عام 1951 في قرية العدوة.

المصدر: RT

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