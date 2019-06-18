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جنايات القاهرة تطلب تقديم ما يفيد بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي

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جنايات القاهرة تطلب تقديم ما يفيد بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي
AFP
الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي
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أجلت الدائرة 11 إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بعد وفاته و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التخابر".

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وأجلت المحاكمة إلى جلسة 29 يونيو الجاري لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم، حيث كلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد بوفاة المتهم محمد مرسي في الجلسة المقبلة مع استمرار حبس المتهمين.

وقضت محكمة النقض في وقت سابق، بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المتوفى محمد مرسي و21 آخرين ولكنها بعد ذلك قررت إعادة محاكمتهم.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو 2015 حكما بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسىي ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

وكان التلفزيون المصري قد أعلن، أمس الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في "قضية التخابر مع قطر".

المصدر: وكالات

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