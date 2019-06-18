أهالي الجولان المحتل يرفضون مخططات الاستيطان الإسرائيلي

نظم أبناء محافظة القنيطرة في موقع عين التينة السورية المقابل لبلدة مجدل شمس المحتلة وقفة تضامنية مع أهالي الجولان المحتل الذين بدؤوا إضرابا عاما رفضا لمخططات الاستيطان الإسرائيلي.

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وعبر المشاركون في الوقفة اليوم الثلاثاء، عن رفض جميع الممارسات التعسفية والقمعية بحق أبناء الجولان المحتل من قبل السلطات الإسرائيلية، المتمثلة بإقامة مستوطنات جديدة آخرها مستوطنة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتركيب مراوح هوائية كبيرة على أراضيهم الزراعية، بما يهدد حياتهم ويعرض ممتلكاتهم لخطر دائم.

وأكد المشاركون على أن "الجولان السوري المحتل عربي الهوية والإنسان واللسان والتاريخ، وهو جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وسيعود إلى السيادة الوطنية رغم أنف الاحتلال، وكل قرارات سلطات الاحتلال باطلة مصيرها الفشل".

وأشاد المشاركون بالموقف الوطني لأهالي الجولان المحتل في قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية، الذين أعلنوا إضرابا عاما رفضا للممارسات سلطات الاحتلال وخططها الاستيطانية.

المصدر: سانا