غرينبلات: مؤتمر البحرين ليس رشوة للفلسطينيين

قال جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، إن المؤتمر الاقتصادي المقرر في البحرين الأسبوع المقبل، يعتبر الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن".

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واعتبر غرينبلات أن المؤتمر ليس مجرد حدث اقتصادي، و"لا يعتبر رشوة للفلسطينيين"، مشيرا إلى "أن المرحلة الثانية من خطة السلام ستتعامل مع القضايا السياسية".

وقال غرينبلات لقناة "i24news" الإسرائيلية، إنه منذ اختيار السلطة الفلسطينية مقاطعة المؤتمر، فلن تتم دعوة مسؤولي الحكومة الإسرائيلية أيضا، كما لن تتم دعوة قادة العالم الآخرين أو وزراء خارجية من دول أخرى.

وتابع غرينبلات: "بدون وجود السلطة الفلسطينية في المؤتمر، فإن وجود الحكومة الإسرائيلية هناك يجعله أكثر سياسيا، لذلك سيتم تمثيل رجال الأعمال الإسرائيليين فيه".

وشدد المبعوث الأمريكي على أن عدم مشاركة الفلسطينيين في المؤتمر "سيشكل إهدار فرصة هامة لهم"، لكنه قال إن "التركيز الحالي هو على جذب المستثمرين والبحث عن المانحين لبناء الاقتصاد الفلسطيني".

وأشار غرينبلات إن إدارة ترامب ستقرر موعد الإعلان عن "خطة السلام" الأمريكية، بعد المؤتمر الاقتصادي في البحرين.

وعندما سئل عما إذا كانت إدارة ترامب ستسمح بإجراء مفاوضات بمجرد طرح الصفقة، ذكر غرينبلات أنها ستكون مرنة، قائلا "لسنا بصدد ما يشبه أقبلها أو أرفضها".

المصدر: i24news