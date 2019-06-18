الجيش السوري يوقف رجلي أمن لبنانيين في جبل الشيخ

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، بأن الجيش السوري أوقف عنصرين أمنيين لبنانيين، عند مرتفعات جبل الشيخ، لافتة إلى أن مساعي تجري بين الجانبين اللبناني والسوري للإفراج عنهما.

وفي التفاصيل، فإن الجيش السوري المتمركز عند مرتفعات جبل الشيخ، أوقف منذ يومين، عنصرين أمنيين لبنانيين هما "ر.ش." و"ر.ع."، تابعين لجهاز أمن الدولة، أثناء قيامهما برحلة تسلق جبال وتزلج في مرتفعات جبل الشيخ، المحاذية لبلدة راشيا الوادي، فوصلا إلى الحدود اللبنانية – السورية، حيث يتموضع الجيش السوري، فتم توقيفهما واقتيادهما إلى الداخل السوري.

ولفتت وسائل الإعلام اللبنانية، إلى أن مساعي حثيثة تجري بين الجيشين اللبناني والسوري والأجهزة الأمنية اللبنانية، للإفراج عنهما، إذ من المتوقع تسليمهما إلى السلطات اللبنانية اليوم.

من الجدير ذكره، أن تلك المنطقة المغطاة بالثلوج في مرتفعات جبل الشيخ أو جبل حرمون، على ارتفاع 2800 متر تقريبا، تشهد حركة سياحية وبيئية، ورحلات تزلج ناشطة خلال فصل الشتاء والصيف، وباتت مقصدا لعشرات الوفود السياحية الأوروبية والمحلية والعربية.

كذلك، كانت المنطقة المذكورة ممرا للاجئين السوريين، وتحديدا من بلدة بيت جن الواقعة على سفح جبل الشيخ من الجهة السورية.

المصدر: "ليبانون فايلز"+ وسائل إعلام لبنانية