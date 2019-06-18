شاهد.. المرزوقي ينهار بالبكاء حزنا على مرسي

لم يمنع الرئيس التونسي السابق ورئيس حزب "الحراك" المنصف المرزوقي نفسه من البكاء، وهو يرثي الرئيس المصري الراحل محمد مرسي خلال مداخلة مباشرة على إحدى القنوات العربية.

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وقال المرزوقي أمس الاثنين في تدوينة على "فيسبوك" إن مرسي "دخل التاريخ اليوم من أوسع أبوابه"، مؤكدا أن "ظروف وفاته شهادة على انعدام الشهامة عن خصومه ودليل على صلابته".

وأضاف: "وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الظروف المأساوية التي رأيناها شهادة إلى الأبد على صلابة الرجل وعلى شجاعته وإنسانيته وتمسكه لآخر نفس بقيمه ومواقفه".

وتابع: "شهادة إلى الأبد على انعدام الحد الأدنى من الشهامة والنبل والفروسية وقيم العروبة والإسلام عن خصومه".

ونبه المرزوقي إلى أنه "إن كان هناك شك في وقوف قتلة الرئيس الشهيد أمام عدالة الأرض فموعدهم قد ضرب منذ رابعة (فض اعتصام أنصار مرسي بميدان رابعة بالقاهرة صيف 2013) وقبلها وبعدها أمام عدالة السماء".

وتابع: "وعند الله تجتمع الخصوم.. أما التاريخ فقد قال كلمته في محمد مرسي وقد دخله اليوم من أوسع أبوابه".

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون المصري وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر"، عمر ناهز عن 67 عاما.

المصدر:RT