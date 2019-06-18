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مصدر عسكري لـ RT: الفصائل السورية المسلحة تستهدف بلدة محردة بقذائف الهاون والصواريخ

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري لـ RT: الفصائل السورية المسلحة تستهدف بلدة محردة بقذائف الهاون والصواريخ
Sputnik
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أفاد مراسلنا في سوريا باستهداف الفصائل المسلحة بلدة محردة الواقعة بريف حماة الشمالي وسط البلاد، بقذائف الهاون والصواريخ.

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وذكرت وكالة "سانا" أن الفصائل المسلحة اعتدت على عدة بلدات في ريف حماة الشمالي. وأضافت أن وحدات من الجيش أحبطت هجوم الفصائل المسلحة على النقاط العسكرية في محور تل ملح بريف حماة الشمالي.

المصدر: وكالات 

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