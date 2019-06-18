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الملكة نور الحسين في رثاء محمد مرسي: الرئيس الأول والوحيد

أخبار العالم العربي

الملكة نور الحسين في رثاء محمد مرسي: الرئيس الأول والوحيد
Reuters
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رثت الملكة نور الحسين حرم العاهل الأردني الراحل الملك حسين، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، واصفة إياه بالرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا.

وفي تغريدة مقتضبة، كتبت الملكة نور الحسين على حسابها في "تويتر" باللغة الإنجليزية "أرقد بسلام.. الرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا #مصر# مرسي".

المصدر: RT

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