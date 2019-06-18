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بلدية القدس تطلق أسماء 5 حاخامات على شوارع في بلدة سلوان

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بلدية القدس تطلق أسماء 5 حاخامات على شوارع في بلدة سلوان
Reuters
بلدة سلوان
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صادقت بلدية القدس الاثنين على إطلاق أسماء حاخامات على شوارع في بلدة سلوان الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في مدينة القدس.

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وبحسب وسائل الإعلام، فإن لجنة الأسماء في بلدية القدس، برئاسة رئيسها، موشيه ليؤون، صادقت على إطلاق أسماء حاخامات على 5 أزقة وشوارع صغيرة بحي بطن الهوى في سلوان، علما أن البلدة تضم نحو 12 عائلة من المستوطنين مقابل مئات العائلات الفلسطينية.

وقال عضو البلدية، أرييه كينغ، إنه يرى في إطلاق أسماء الحاخامات "عنصرا آخر في إحلال السيادة والتهويد".

وفي السياق ذاته وزعت بلدية القدس يوم الاثنين إخطارات بهدم وإخلاء أراض لمواطنين فلسطينيين في بلدة العيسوية وسط القدس، بهدف إنشاء حديقة "تلمودية".

المصدر: وكالة وفا

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