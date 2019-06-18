أكدت السعودية أمام لجنة "سي - 24" الخاصة التابعة للأمم المتحدة، دعمها لمبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء.

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ونقلت وسائل إعلام سعودية تشديد مندوب المملكة في كلمته أمام هذه اللجنة أمس على دعم الرياض "لمبادرة المملكة المغربية للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، بما يضمن لسكان الأقاليم الجنوبية مكانتها ودورها، دون تمييز أو إقصاء، والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي، دون تفرقة".

ووصفت المملكة المبادرة المغربية بأنها "تعد حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وتستجيب لمبدأ حق تقرير المصير".

كما أشادت السعودية في كلمتها "بالجهود المبذولة من المغرب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء".

ورحبت الرياض كذلك في هذه المناسبة "بالبرنامج التنموي الذي أطلقته مملكة المغرب للصحراء المغربية في عام 2015، وتخصيصها مبلغ 8 مليارات دولار لتحسين مستوى معيشة سكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة".



وجددت السعودية تأكيد "دعمها للجهود المبذولة من المملكة المغربية للوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي"، معربة عن "رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب أو التعدي على سيادته ووحدة ترابه".

المصدر: عكاظ