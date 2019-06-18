واشنطن تكذب تصريحات سفيرها لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بشأن الضفة الفلسطينية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد خطط لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، والموضوع ليس محل بحث.

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وجاءت تصريحات أورتاغوس هذه في تعليق صحفي ردا على سؤال حول حقيقة ما أعلنه السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بشأن ضم مستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.

وقال فريدمان لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأسبوع الماضي، إنه "وفقا لظروف معينة، اعتقد أن إسرائيل لها الحق في الاحتفاظ ببعض (المستوطنات) في الضفة الغربية، ولكن ليس كلها على الأرجح"، وذلك تعليقا على إعلان سابق من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نيته البدء بضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية.

بدورها نددت الخارجية الفلسطينية برؤية فريدمان الخاصة باحتفاظ إسرائيل بأجزاء من الضفة الغربية، معتبرة أن هذا الموقف يعكس تناغما بين الإدارة الأمريكية وتل أبيب، ويكشف عن حجم التنسيق والتفاهم بين الجانبين على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن تصريحات فريدمان تهدف لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية.

المصدر: وكالات