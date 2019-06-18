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سوريا: إلغاء نتائج امتحان في مركزين اقتحمهما أهالي الطلاب

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سوريا: إلغاء نتائج امتحان في مركزين اقتحمهما أهالي الطلاب
صورة أرشيفية
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ألغت وزارة التربية في سوريا نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مركزين بمحافظة حماة، بعدما اقتحم بعض الأهالي المركزين وقدموا الأجوبة للطلاب.

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وذكر مصدر في بلدة المسيل الجنوبي، بمحافظة حماة، أن بعض أولياء طلاب الصف التاسع "اقتحموا المركزين أمس الاثنين أثناء امتحان مادة الرياضيات وأدخلوا أجوبة الأسئلة، فخرج مندوب الوزارة وأبلغ الجهات المعنية، ولذلك تم اتخاذ قرار الإلغاء"، بينما آثر مدير التربية في المحافظة عدم الرد على أي تساؤلات حول الأمر.

وأعلنت وزارة التربية على موقعها في الإنترنت، أنها قررت اليوم "إلغاء نتيجة الامتحان في مركزي بلدة المسيل الجنوبي، على أن يعاد امتحان هذه المادة لاحقا".

كذلك قررت الوزارة نقل امتحانات المركزين إلى أماكن أخرى في مدينة سلحب.

المصدر: RT

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