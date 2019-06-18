 
مباشر

زعيم التيار الصدري يمهل الكتل السياسية 10 أيام لاستكمال تشكيل الحكومة

أخبار العالم العربي

زعيم التيار الصدري يمهل الكتل السياسية 10 أيام لاستكمال تشكيل الحكومة
Reuters
مقتدى الصدر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m02o

دعا رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، الكتل السياسية إلى الضغط على رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، لاستكمال تشكيل الحكومة في غضون 10 أيام.

إقرأ المزيد
تحالف الصدر يُحرج عبد المهدي ويُلزمه بالحضور إلى البرلمان
تحالف الصدر يُحرج عبد المهدي ويُلزمه بالحضور إلى البرلمان

وقال زعيم التيار الصدري في رسالة نشرها مكتبه على "فيسبوك" أمس الاثنين: "أوجه كلامي للكتل السياسية أجمع، بأن تفوض رئيس مجلس الوزراء بإتمام الكابينة الوزارية (تشكيل الحكومة) خلال عشرة أيام فقط".

وأضاف: "وإلا سيكون لنا وقفة أخرى.. وانتم أعلم بمواقفنا".

وحشد الصدر، الذي يقود كتلة برلمانية كبيرة، أنصاره لتنظيم احتجاجات جماهيرية ضد الحكومات السابقة، وأشار إلى أن ذلك قد يحدث ضد الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي.

ويعيش العراق حالة من التذبذب السياسي خلال الفترة الراهنة، خاصة بعد إعلان بعض الكتل السياسية اعتراضها على أداء الحكومة الحالية، في ظل عدم اكتمال حقائبها الوزارية حتى اليوم.

وبعد 7 أشهر على تشكيل حكومة عبد المهدي، لا تزال 4 وزارات تدار بالوكالة، وهي الدفاع والتربية والعدل والداخلية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مركبة هجين.. نصف سيارة ونصف دراجة