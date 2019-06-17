مصر.. صورة تكشف عن كارثة قد تحل بجسر روض الفرج الجديد

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي تكشف الإهمال الشديد لأعرض كوبري في العالم، بجسر روض الفرج في القاهرة.

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ونشرت صور لحالة الجسر بعد افتتاحه بشهر واحد، وظهرت أكوام من القمامة على جانب الجسر ألقاها زوار خلال زيارتهم، بالإضافة إلى تشويه الأعمدة.

ولم يتوقف الأمر على إلقاء القمامة، بل إن الجسر مهدد بكارثة كبرى، ونشرت صورة توضح اختفاء المسامير التي تربط الأعمدة وتحفظها من السقوط.

وعبر الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد مما يحدث، مؤكدين أنه لا بد من تغيير ثقافة بعض الأشخاص الذين لا يدركون أهمية الأماكن العامة والحفاظ عليها.

المصدر: RT