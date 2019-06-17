"العلم مش معدول".. شاهد ما فعله السيسي مع علم مصر خلال زيارته بيلاروس (فيديو)

التقطت عدسات الكاميرات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول خلال زيارته لبيلاروس.

وظهر الرئيس المصري يقول إن العلم "مش معدول"، وذهب بنفسه لوضع العلم بطريقة صحيحة بعد أن انقلب على الوجه الآخر خلال نقل إكليل الزهور عبر بعض الجنود.

وفي بداية الزيارة، وقف السيسي عند النصب التذكاري أمام إكليل من الزهور محاطا بعلم مصر، وقبل أداء التحية توجه السيسي نحو علم مصر وعدله.

المصدر: وسائل إعلام مصرية