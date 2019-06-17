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سقوط صواريخ على قاعدة شمالي بغداد توجد فيها قوات أمريكية

أخبار العالم العربي

سقوط صواريخ على قاعدة شمالي بغداد توجد فيها قوات أمريكية
السومرية نيوز
قاعدة التاجي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء الاثنين، سقوط 3 صواريخ على معسكر التاجي، الذي توجد فيه قوات أمريكية شمالي العاصمة العراقية بغداد.

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وجاء في بيان مقتضب صدر عن الخلية: "قبل قليل سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي"، دون تفاصيل أكثر.

ونقلت "رويترز" عن مصدر عسكري أن "قذيفتي هاون" سقطتا داخل القسم العراقي في قاعدة التاجي الجوية الواقعة على بعد نحو 30 كلم شمالي بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، ليلة الجمعة الماضي، عن سقوط قذائف هاون على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة، والتي تعد أكبر قاعدة جوية في العراق.

المصدر: RT + وكالات

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