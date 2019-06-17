نائب في تيار الحكمة لـRT: العملية السياسية العراقية كانت بحاجة إلى معارضة

أكد النائب عن تيار "الحكمة" في العراق حسن فدعم، اليوم الاثنين، أن سبب ذهاب حزبه إلى معارضة حكومة عادل عبد المهدي، هو حاجة العملية السياسية العراقية إلى معارضة.

وقال فدعم لـRT إن "عمل الحكومة الحالية عليه ملاحظات كثيرة منها وجود وزراء تابعين لأحزاب سياسية، رغم أننا قلنا إنه يجب أن يُترك الأمر لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي لاختيار الوزراء المستقلين".

وأضاف أن "هناك من هو مستفيد من الحكومة الحالية لذا نراهم يروجون ويحاولون النيل من قرار المعارضة الذي اتخذناه"، مبيناً أن "تشكيل الحكومة ما زال خاضعا لتقسيم الأحزاب السياسية التي تتقاتل على المناصب الكبيرة".

وأعلن تيار الحكمة يوم الأحد اتخاذه خيار المعارضة لحكومة عادل عبد المهدي، وأبلغت كتلته البرلمانية اليوم الاثنين رئاسة مجلس النواب بتحولها إلى كتلة مُعارضة.

المصدر: RT